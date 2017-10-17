П'яний чоловік намагався побити жінку-прикордонника на кордоні з Польщею

Правоохоронці затримали пасажира рейсового автобуса, який, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, поводився неадекватно та намагався вчинити напад на cпівробітницю Державної прикордонної служби України.

Про це повідомляє пресс-служба Державної прикордонної служби України.

"У пункті пропуску "Краковець", під час оформлення рейсового автобуса, що слідував до м. Вроцлав (Республіка Польща), один із пасажирів почав поводити себе неадекватно, відмовився проходити прикордонні формальності та спробував зчинити бійку з правоохоронцями. П'яний дебошир намагався завдати тілесних ушкоджень жінці-військовослужбовцю, однак був затриманий прикордонниками", – йдеться у повідомленні.

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Як вдалося з'ясувати, правопорушником виявився 40-річний житель Херсонщини.

Чоловік був затриманий співробітниками Держприкордонслужби та згодом переданий офіцерам оперативно-слідчої групи поліції. За фактом відкрито кримінальне провадження.