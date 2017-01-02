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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ

П'яний чоловік погрожував дружині гранатою на Київщині

15:55, сьогодні 303 Читать новость на русском
Чоловік прийшов до дружини з'ясовувати стосунки
Чоловік прийшов до дружини з'ясовувати стосунки / Соцмережі

1 січня в Макарівському районі, що на Київщині, чоловік у стані алкогольного сп'яніння прибув до своєї дружини, аби з нею з'ясувати стосунки, однак прихопив із собою гранату.

У результаті розпочалася сварка та зловмисник почав погрожувати жінці, передає відділ комунікації поліції Київської області.

У підсумку на місце інциденту прибули правоохоронці, яким вдалося втихомирити дебошира – 43-річного жителя сусіднього села.

Граната, Київ, поліція

Під час поверхневого огляду поліцейські виявили та вилучили у нього предмет, схожий на гранату РГД-5.

За словами порушника порядку, гранату йому "презентував" хтось із товаришів, а хто саме, він не пам'ятає.

Граната, Київ, поліція

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Теги: Кримінал Україна Поліція Зброя Київ
Джерело: 24 Канал
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