П'яний чоловік погрожував дружині гранатою на Київщині

1 січня в Макарівському районі, що на Київщині, чоловік у стані алкогольного сп'яніння прибув до своєї дружини, аби з нею з'ясувати стосунки, однак прихопив із собою гранату.

У результаті розпочалася сварка та зловмисник почав погрожувати жінці, передає відділ комунікації поліції Київської області. У підсумку на місце інциденту прибули правоохоронці, яким вдалося втихомирити дебошира – 43-річного жителя сусіднього села. Під час поверхневого огляду поліцейські виявили та вилучили у нього предмет, схожий на гранату РГД-5. За словами порушника порядку, гранату йому "презентував" хтось із товаришів, а хто саме, він не пам'ятає. Читайте також: П'яний бойовик вбив 4 своїх, підірвавши гранату

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