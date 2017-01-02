П'яний чоловік погрожував дружині гранатою на Київщині

1 січня в Макарівському районі, що на Київщині, чоловік у стані алкогольного сп'яніння прибув до своєї дружини, аби з нею з'ясувати стосунки, однак прихопив із собою гранату.
У результаті розпочалася сварка та зловмисник почав погрожувати жінці, передає відділ комунікації поліції Київської області.
У підсумку на місце інциденту прибули правоохоронці, яким вдалося втихомирити дебошира – 43-річного жителя сусіднього села.
Під час поверхневого огляду поліцейські виявили та вилучили у нього предмет, схожий на гранату РГД-5.
За словами порушника порядку, гранату йому "презентував" хтось із товаришів, а хто саме, він не пам'ятає.
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