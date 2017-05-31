П’яний чоловік з автоматом розгулював нічними вулицями Дніпра: поліція затримала невідомого

В ніч проти середи, 31 травня, у Дніпрі поліція затримала чоловіка, який розгулював вулицею з бойовим автоматом Калашникова. Окрім того, затриманий мав при собі магазин з 19 патронами.

Про це повідомляє "Інформатор".

Як розповіли правоохоронці, виклик надійшов до поліції близько 2:30. Заявники повідомили, що на проспекті Гагаріна, ближче до ТРЦ "Дафі", розгулює чоловік з автоматом. Відтак, поліцейські відразу вирушили на місце виклику.

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Після затримання чоловіка поліцейські розповіли журналістам, що наближаючись до вулиці Абхазької, побачили людину, яка помітила правоохоронців та відразу ж побігла за будинок. Поліцейські додали, що чоловік щось тримав у руках.

Ми з напарником вирішили затримати його, оскільки побачили на ньому сині штани – це була основна прикмета. Коли я підбігав до нього, він тримав перед собою руки. Не знаю, що він хотів зробити, але було прийнято рішення затримати його і надягти наручники,

– розповів заступник командира першого батальйону Сергій Кривошея.

Він зазначив, що неозброєним оком можна було помітити приклад автомата, що стирчав з-під куртки чоловіка.

Зазначається, що затриманий чоловік на питання про те, чому він пізно вночі перебував на вулиці зі спорядженим автоматом, відповів, що вийшов попити пива.

Поліцейські доставили затриманого в Соборне відділення поліції для подальшого з'ясування обставин.