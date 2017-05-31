П’яний чоловік з автоматом розгулював нічними вулицями Дніпра: поліція затримала невідомого

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
В ніч проти середи, 31 травня, у Дніпрі поліція затримала чоловіка, який розгулював вулицею з бойовим автоматом Калашникова. Окрім того, затриманий мав при собі магазин з 19 патронами.
Про це повідомляє "Інформатор".
Як розповіли правоохоронці, виклик надійшов до поліції близько 2:30. Заявники повідомили, що на проспекті Гагаріна, ближче до ТРЦ "Дафі", розгулює чоловік з автоматом. Відтак, поліцейські відразу вирушили на місце виклику.
Читайте також: Австралійські поліцейські влаштували сюрприз п'яному чоловікові
Після затримання чоловіка поліцейські розповіли журналістам, що наближаючись до вулиці Абхазької, побачили людину, яка помітила правоохоронців та відразу ж побігла за будинок. Поліцейські додали, що чоловік щось тримав у руках.
Ми з напарником вирішили затримати його, оскільки побачили на ньому сині штани – це була основна прикмета. Коли я підбігав до нього, він тримав перед собою руки. Не знаю, що він хотів зробити, але було прийнято рішення затримати його і надягти наручники,
– розповів заступник командира першого батальйону Сергій Кривошея.
Він зазначив, що неозброєним оком можна було помітити приклад автомата, що стирчав з-під куртки чоловіка.
Зазначається, що затриманий чоловік на питання про те, чому він пізно вночі перебував на вулиці зі спорядженим автоматом, відповів, що вийшов попити пива.
Поліцейські доставили затриманого в Соборне відділення поліції для подальшого з'ясування обставин.