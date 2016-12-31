П'яний поліцейський влетів в огорожу міської ялинки у Маріуполі: з'явилися фото

У Маріуполі п'яний поліцейський в'їхав в огорожу міської ялинки, на щастя, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомляє прес-служба маріупольської поліції.

Так, 30 грудня близько 19:00 п'яний чоловік не впорався з керуванням автомобілем, унаслідок чого авто в'їхало на площу до Драмтеатру, де встановлена міська ялинка. Якраз у цей час прогулювалися сім'ї з дітьми. На щастя, ніхто не постраждав.

Побачивши правоохоронців, чоловік кинув машину і хотів втекти.

На водія складено адміністративні матеріали за ст. 130 "Керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння".

Як пише місцеве видання 0629.com.ua, водій працює у поліції.

Нагадаємо, нещодавно у Маріуполі поліцейський на власному автомобілі врізався в тролейбус. Внаслідок ДТП загинула людина.