П’яний радник міністра влаштував ДТП в Києві

У неділю, 12 березня, у Києві п’яний радник міністра інфраструктури потрапив в автомобільну аварію та втік з місця події.

Про це повідомляє "Київ Оперативний".

У спільноті зазначили, що імя нетверезого чоловіка – Булах Роман Анатолійович.

Водій в сильному алкогольному сп'янінні. Погрожує: "Та ви знаєте, хто я? Я – радник міністра Міністерства інфраструктури України",

– мовиться у повідомленні спільноти.

Згідно з повідомленням, до поліції сповістили, що на вул. Тимошенка, 19 водій авто Mazda, р. н 44783KE скоїв ДТП і втік з місця події. Орієнтування передали всім патрулям Оболоні і вже через кілька хвилин на вул. Героїв Дніпра, 1 автомобіль вдалося затримати.

Читайте також: Нетверезий співробітник міністерства влаштував ДТП: опублікували фото

Правоохоронці оформили протокол та евакуювали авто.