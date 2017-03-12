П’яний радник міністра влаштував ДТП в Києві

У неділю, 12 березня, у Києві п’яний радник міністра інфраструктури потрапив в автомобільну аварію та втік з місця події.
Про це повідомляє "Київ Оперативний".
У спільноті зазначили, що імя нетверезого чоловіка – Булах Роман Анатолійович.
Водій в сильному алкогольному сп'янінні. Погрожує: "Та ви знаєте, хто я? Я – радник міністра Міністерства інфраструктури України",
– мовиться у повідомленні спільноти.
Згідно з повідомленням, до поліції сповістили, що на вул. Тимошенка, 19 водій авто Mazda, р. н 44783KE скоїв ДТП і втік з місця події. Орієнтування передали всім патрулям Оболоні і вже через кілька хвилин на вул. Героїв Дніпра, 1 автомобіль вдалося затримати.
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Правоохоронці оформили протокол та евакуювали авто.