П’яний водій влетів у жінок під час оформлення ДТП у Києві

У Києві під час оформлення аварії п’яний водій наїхав на групу людей, що перебували на проїжджій частині. Серед натовпу була й поліцейська.

Про це інформують Стражі.Еспрессо.

Відомо, що поліцейські прибули на ДТП та почали оформлення. Співробітниця поліції і водійка авто, що потрапило в аварію, перебували на проїжджій частині.

В цей момент Volkswagen Transporter на великій швидкості в'їхав в них та рушив далі.

Інший патрульний, який був у машині, почав переслідування. Через кілька кілометрів йому вдалося заблокувати водія. Водій був із ознаками алкогольного сп'яніння.

Сильно постраждала жінка-водій – її у критичному стані госпіталізували. Лікарі діагностували у неї перелом хребта, зараз вона у комі. Дівчину-поліцейську госпіталізували з забоєм колін.

До речі, сам винуватець аварії заснув.

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