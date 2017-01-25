00:31
25 січ 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Росіянам заборонили тримати ведмедів. Пенсії на вечерю
Вєсті Кремля
20:55, 24 січня
Вєсті.UA. Вічний Гройсман. Лопата Кузьміна
Вєсті.UA
19:10, 24 січня
Хто оберігає українців: нова міліція чи стара поліція
ЦРУ
21:45, 24 січня
Випуск новин за 20:00: Претенденти на
Випуск новин
21:04, 24 січня
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Україна
АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

П’яний водій влетів у жінок під час оформлення ДТП у Києві

23:37, 24 січня 1376 Читать новость на русском
Жінка-водій – у комі
Жінка-водій – у комі / espreso.tv

У Києві під час оформлення аварії п’яний водій наїхав на групу людей, що перебували на проїжджій частині. Серед натовпу була й поліцейська.

Про це інформують Стражі.Еспрессо.

Відомо, що поліцейські прибули на ДТП та почали оформлення. Співробітниця поліції і водійка авто, що потрапило в аварію, перебували на проїжджій частині.

В цей момент Volkswagen Transporter на великій швидкості в'їхав в них та рушив далі.

Інший патрульний, який був у машині, почав переслідування. Через кілька кілометрів йому вдалося заблокувати водія. Водій був із ознаками алкогольного сп'яніння.

Сильно постраждала жінка-водій – її у критичному стані госпіталізували. Лікарі діагностували у неї перелом хребта, зараз вона у комі. Дівчину-поліцейську госпіталізували з забоєм колін.

До речі, сам винуватець аварії заснув.

Читайте також: Троє людей загинули: військовий потрапив в аварію під Києвом

Теги: Україна Київ Аварії та ДТП Поліція
Новини за 24 січня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Блокада Києва, галас навколо
24 січня, 22:10 Блокада Києва, галас навколо "мовних" законів і номінанти на "Оскар", – головне за день
457
Євробачення-2017: дізнайся більше про учасників і проголосуй!
24 січня, 12:44 Євробачення-2017: дізнайся більше про учасників і проголосуй!
Мовний законопроект:
24 січня, 21:00 Мовний законопроект: "Нє учітє мєня гаваріть"
Яніна Ткачук 1 1802
Компенсація за неякісне електропостачання: як це працюватиме
24 січня, 20:01 Компенсація за неякісне електропостачання: як це працюватиме
Анна Косинська 965
Повернення Донбасу: коли і як окуповані території стануть українськими?
24 січня, 19:00 Повернення Донбасу: коли і як окуповані території стануть українськими?
Інна Жолобович 2518
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
СБУ знайшла докази перебування армії Росії на Донбасі
 13 січня , 11:54 1
Порошенко призначив Савченка головою Миколаївської ОДА
 6 жовтня 2016 , 19:39
Неопалимі: історії бійців, які пройшли Іловайськ
 29 серпня 2016 , 17:30
Вражаюча історія спортсмена, який потужно дебютував на Паралімпіаді
 15 листопада 2016 , 11:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук