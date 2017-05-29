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П’яний водій влетів в натовп людей в Іспанії: серед постраждалих 7-місячна дитина

12:38, сьогодні 208
Аварія в Іспанії
Аварія в Іспанії / Фото із соцмереж

В Іспанії п’яний водій врізався в натовп. 8 постраждали, серед них семимісячна дитина. ДТП сталося в неділю, 28 травня, у місті Марбелья на південному узбережжі Іспанії.

Крім семимісячної дитини, госпіталізовані троє пішоходів і четверо пасажирів одного з автомобілів.

Після пригоди водій намагався втекти з місця події, але вдарив іншу машину.

Вже після затримання з’ясувалося, що водій був п’яний. Як і його пасажир. Обох їх арештували.

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Теги: Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
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