П'яний водій збив дітей у Києві: є загиблі та постраждалі

Ввечері, 6 серпня, у Києві по вулиці Садовій сталася жахлива ДТП, в якій загинула дитина, а ще двоє неповнолітніх постраждали.

Як повідомляє "Еспресо", водій Chevrolet Lacetti не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та збив трьох дітей.

9-річна дівчинка ще була жива до приїзду медиків, однак в "швидкій" вона померла. Ще одну дівчинку госпіталізували, у неї – численні переломи. Хлопчик, який також був з ними, відбувся лише переляком.

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Згідно з показами алкотестера, водій перебував в стані алкогольного сп’яніння.

На місці працюють поліцейські та слідчо-оперативна група.

Фото з місця аварії оприлюднили в Facebook.