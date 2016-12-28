П’яний водій-священик втікав від поліції: опублікували відео

На Львівщині затримали водія, який керував авто у нетверезому стані та втікав від поліції.

Про це повідомили у прес-службі поліції Львова. Інцидент трапився вніч на 28 грудня поблизу міста Буськ. Інспектори помітили автомобіль Deawoo Sens з несправними фарами. Патрульні зупинили авто, проте водій та пасажир вибігли та невдало спробували втекти. Поліція з’ясувала, що водій був нетверезим та не мав жодних документів. Чоловік виявився настоятелем церкви одного із сіл поблизу смт Красне. У поліції зазначили, що чоловік намагався вмовити патрульних не складати протокол Читайте також: Масштабна п'яна прокурорська ДТП з гонитвою сталася у Києві, – журналіст

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