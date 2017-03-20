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П’яний злодій застряг у вітрині магазина у Франції

17:17, сьогодні 538 Читать новость на русском
Підозрюваний у вітрині
Підозрюваний у вітрині / twitter.com/Gendarmerie

Під час пограбування зловмисник у нетверезому стані застряг у вітрині магазина в одному з французьких міст.

Про це повідомляє Associated Press із посиланням на Twitter жандармерії Франції.

"П'яний, пограбував магазин, але застряг у вікні й був заарештований", – йдеться в повідомленні.

Інцидент трапився в четвер, 16 березня, у французькому місті Молеон-Лішан. За допомогою молотка підозрюваний пробив отвір у вітрині і заліз всередину. Потім спробував покинути місце злочину тим самим способом, але не зміг вибратися на вулицю. Чоловік застряг у вітрині по пояс. Щоб витягнути горе-злодія, поліцейські вимушені були додатково викликати рятувальників.

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Теги: Курйози Франція Пограбування Поліція
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