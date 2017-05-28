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П'янючий фанат завалився спати на полі прямо під час матчу у Львові

23:49, 27 травня 484 Читать новость на русском
Веселуна намагалися підняти навіть футболісти
Веселуна намагалися підняти навіть футболісти / Скріншот відео

Під час матчу 31 туру чемпіонату України з футболу між луцькою "Волинню" та львівськими "Карпатами" стався курйозний випадок.

Справа в тому, що на поле вибіг п’яний як чіп фанат і опісля там приліг.

Служби львівської "України", де відбувалася гра, та навіть футболісти намагалися видворити бешкетника за межі поля.

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Однак той втікав від них, впав носом об землю, підвівся та знову влігся вже біля брівки.

У підсумку вболівальника винесли за межі стадіону.

Відео кумедного та одночасно неоднозначного випадку з’явилося на Youtube-каналі програми "Профутбол".

Сама ж гра завершилася перемогою "Карпат" із рахунком 1:0.

Теги: Україна Луцьк Алкоголь Курйози LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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