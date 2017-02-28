П'янющі бойовики увірвалися в школу і погрожували дітям

Бойовики незаконних збройних формувань продовжують вчиняти правопорушення у відношенні до цивільного населення.
Про це повідомили в Головному управління розвідки Міноборони України.
"Троє озброєних військовослужбовців 7 окремої мотострілецької бригади у стані сильного алкогольного сп’яніння зайшли до загальноосвітньої школи у селищі Хрустальне", – йдеться у повідомленні.
Бойовики зірвали проведення уроків та погрожували фізичною розправою вчителям та дітям.
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