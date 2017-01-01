П'янющий українець на смерть збив двох дівчаток у Польщі

Український водій спричинив смертельну аварію в Польщі. Аварія трапилась у польському місті Єленя-Гура за кілька хвилин до Нового Року.

Про це пише "Польське радіо". Внаслідок аварії загинули дві дівчини-підлітка віком 14 та 16 років. Згідно з повідомленням поліції, українець був у стані сильного алкогольного сп’яніння. Отримала поранення також пасажирка, яка сиділа поруч з водієм. Її у тяжкому стані госпіталізували. Читайте також: Авто на шаленій швидкості влетіло у стовп, пасажирку викинуло з машини

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