П'янющий українець на смерть збив двох дівчаток у Польщі

Український водій спричинив смертельну аварію в Польщі. Аварія трапилась у польському місті Єленя-Гура за кілька хвилин до Нового Року.
Про це пише "Польське радіо".
Внаслідок аварії загинули дві дівчини-підлітка віком 14 та 16 років.
Згідно з повідомленням поліції, українець був у стані сильного алкогольного сп’яніння.
Отримала поранення також пасажирка, яка сиділа поруч з водієм. Її у тяжкому стані госпіталізували.
Читайте також: Авто на шаленій швидкості влетіло у стовп, пасажирку викинуло з машини
Коментарі