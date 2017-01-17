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П’ять корисних продуктів, у яких нуль калорій

16:20, сьогодні 1024 Читать новость на русском
Полуниця смачна і корисна
Полуниця смачна і корисна / www.gettyimages.com

Дієтологи наголошують, що під час дієти організм потребує корисних вітамінів і мінералів, тому експерти рекомендують включати в раціон ряд низькокалорійних, але корисних продуктів.

НВ називає п'ять корисних продуктів з низьким вмістом калорій – від нуля до 70, які варто включити в раціон під час дієти.

Яблука можна віднести до найкорисніших і доступних дієтичних продуктів. На думку провідних фахівців, яблука – ідеальний варіант для перекусу протягом дня.

Буряк чудовий варіант для любителів салатів. Адже цей овоч багатий на клітковину, завдяки чому стимулює роботу шлунково-кишкового тракту та поліпшує перистальтику кишечника. Також буряк містить бетаїн, який регулює жировий обмін і прискорює обмін речовин.

Будь-яка капуста дуже корисна для здоров'я, а також містить практично нуль калорій, що робить її головним продуктом для тих, хто худне і дотримується здорового харчування.

Стручкова квасоля багата на вітаміни, але у складі дуже мало калорій – навіть 25 ккал навряд чи набереться, що робить її відмінним джерелом вітамінів і мінералів для тих, хто сидить на дієті.

Полуниця містить мінімальну кількість калорій – а саме близько 30 кілокалорій в 100 грамах. Для насичення організму вітамінами, вживати полуницю дієтологи рекомендують, як влітку в свіжому вигляді, так і взимку в замороженому.

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Теги: Здорове харчування LifeStyle Здоров'я
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