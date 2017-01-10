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П’ять продуктів, які роблять людину сексуальною

18:13, сьогодні 7024 Читать новость на русском
Продукти
Продукти / 24 Канал

Загальна сексуальність людини, як відомо, залежить від безлічі факторів. Вага, зріст, форми тіла, навіть тембр голосу відіграють важливу роль. Однак мало хто знає, що певним чином на сексуальність впливає ще й їжа. Виявляється, деякі продукти здатні робити людину привабливішою.

Про це повідомляє Headinsider.

Ваніль

Цей продукт робить людину привабливішою для протилежної статі з двох причин. По-перше, аромат ванілі – це природний афродизіак. Недарма цей інгредієнт давно взяли на озброєння виробники "спокусливого" парфуму. А по-друге, ваніль, зокрема, ванільний йогурт, покращує настрій. Отже – робить людину більш життєрадісною, відкритою і привабливою в очах оточення. До такого висновку дійшла група дієтологів з Нідерландів.

Ваніль – сильний ароматичний стимулятор, який здатний зменшувати занепокоєння і покращувати настрій,
– пояснив один з авторів дослідження Шира Лінчевські.

Часник

Запах часнику, на відміну від ванілі, позитивних відчуттів не викликає. Проте вчені з факультету природничих наук Празького університету провели дослідження за участю кількох десятків чоловіків і жінок та з'ясували, що часник значно підвищує сексуальність чоловіка.

На першому етапі вчені розділили добровольців на дві групи. Перша їла часник (частина чоловіків з'їла по 4 г цього продукту, інші – по 12), а друга утрималася. На другому етапі дослідження фахівці взяли зразки поту добровольців (помісили рідину в спеціальні подушечки) і попросили жінок оцінити їх за кількома параметрами: мужність, інтенсивність і привабливість. Результати виявилися приголомшливими: найвищі оцінки жінки поставили тим чоловікам, які з'їли по 12 г часнику.

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На думку вчених, такі результати пов'язані з тим, що часник має антибактеріальну дію і знижує кількість бактерій в поті – усуваючи причину його неприємного запаху. Що стосується жінок, то вони, вважають дослідники, в процесі еволюції навчилися вибирати здорового партнера саме по запаху його поту.

Кориця

За однією з легенд, Клеопатра завоювала любов Марка Антонія саме завдяки аромату свого парфуму, створеного на основі кориці. Цей продукт, який є афродизіаком, чинить на людину такий же вплив, як і ваніль – піднімає настрій, робить людину більш відкритою і доброю щодо людей, які її оточують.

Селера

Наступа у списку – селера, яку відносять то до овочів, то до зелені. Цей невиразний на перший погляд продукт нерідко називають не інакше як "овочевою віагрою". Вживання селери збільшує рівень феромонів у поті, роблячи таким чином людину привабливішою для протилежної статі.

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Келих вина

Але тільки один, не більше. Вчені з університету Брістоля (Велика Британія) радять перед побаченням випивати один келих вина, оскільки він додасть шкірі "здорового рум'янцю" і зробить людину привабливішою для партнера. Усе тому, що легкий рум'янець на підсвідомому рівні сприймається позитивно, тому що вказує на міцне здоров'я. При цьому дослідники не рекомендують пити більше одного келиха, оскільки більша кількість вина призведе вже до нездорового почервоніння обличчя, що спровокує інший ефект.

Теги: Секс LifeStyle Здоров'я Здорове харчування
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