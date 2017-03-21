П'ять продуктів, які збережуть молодість шкіри

Покращити стан нашої шкіри та уповільнити процеси старіння можна не тільки за допомогою кремів та косметичних процедур, але і завдяки правильному раціону.

Дієтологи пропонують регулярно вживати певні вітаміни і жири, пише Refinery 29.

Так, британські дерматологи назвали п'ять продуктів, які піклуються про шкіру.

Вода

Правило пити не менше літра води щодня – не нове, проте останні дослідження довели її позитивний вплив на стан шкіри. Якщо ви підтримуєте водний баланс організму, це вбереже шкіру від сухості і передчасного старіння.

Червоний болгарський перець

За словами фахівців, вітамін С захищає шкіру від сухості та тьмяності. Цим вітаміном багатий болгарський перець, тому лише один овоч збагачує організм добовою нормою. А червоний колір забезпечує пігмент лікопін – сильний антиоксидант.

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Насіння гарбуза

У гарбузовому насінні міститься цинк – один з найважливіших мінералів для здорової шкіри. Також цинк зволожує суху шкіру, бореться з дерматитами і прискорює регенерацію шкіри.

Зелений чай

Зелений час – джерело антиоксидантів, які захищають організм від токсинів. Також він містить мікроелементи, які прискорюють регенерацію шкіри, підсилюють тонус і еластичність, борються з сухістю і тьмяністю.

Авокадо

Цей плід багатий на вітамін Е, який збільшує захисну функцію шкіри, зменшує негативний вплив ультрафіолету і запобігає появі почервонінь, рубців та акне. А жири, що містяться в авокадо, підтримують шкіру зволоженою і зберігають її еластичність.