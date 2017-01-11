П'ятьох дипломатів жорстоко вбили в Афганістані

В афганському місті Кандагар були вбиті п'ятеро дипломатів Об'єднаних Арабських Еміратів.

Щонайменше 12 осіб отримали поранення, в тому числі і губернатор провінції та посол ОЕА, пише місцеве видання.

Відомо, що вибухи пролунали під час зустрічі посадових осіб та дипломатів з посольства ОАЕ.

Характер вибуху поки не вдалося кваліфікувати. Проте очевидці стверджують, що вибухнула бомба, яку помістили під диваном.

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