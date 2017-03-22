quokkaselfie: мережу зводить з розуму неймовірно фотогенічна тваринка

Австралійці масово публікують свої позитивні селфі із квокками.

Квокка – це маленька тваринка, яка водиться в Австралії. Її часто порівнюють із щурами, однак до цих гризунів вони не мають ніякого відношення. Особливістю цієї тварини є те, що вона дуже фотогенічна, не боїться людей зі смарфтонами та майже на кожному фото усміхається.

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В Instagram набирає популярності хештег #quokkaselfie, де користувачі публікують свої селфі із цими тваринками. Квокки живуть лише на одному острові у Австралії. Тож юзери пішли далі та придумали спеціальний додаток, який домальовує на ваші селфі квокку.