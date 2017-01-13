Рабиновіч вимагає захистити Динамо-Київ від дій Нацбанку

Лідер партії "За життя" Вадим Рабиновіч подав депутатський запит на ім'я генерального прокурора і міністра спорту, вимагаючи взяти під особистий контроль долю ФК "Динамо-Київ". Побоювання парламентарія викликав той факт, що кошти футбольного клубу потрапили під списання боргів власників.

"У рік дев'яностоліття футбольного клубу "Динамо" (Київ), одного з найсильніших клубів Європи, 15-разового чемпіона України, він зіткнувся з серйозними фінансовими проблемами. Це наслідок некомпетентних дій керівництва НБУ, зокрема Валерії Гонтаревої. Під час націоналізації "Приватбанку" фінансові кошти футбольного клубу потрапили під списання, оскільки клуб був визнаний "пов'язаним об'єктом", що поставило клуб на межу виживання", – вважає Вадим Рабиновіч.

Депутат вимагає від генпрокурора Юрія Луценка і міністра спорту Ігоря Жданова ретельно вивчити дії Нацбанку щодо "Динамо". Крім того, Вадим Рабиновіч закликає чиновників докласти всіх зусиль, щоб цей футбольний клуб не припинив свого існування.

Нагадаємо, що ФК "Динамо" (Київ) потрапив під списання коштів під час націоналізації "Приватбанку", так як тимчасова адміністрація провела процедуру погашення боргів банку.