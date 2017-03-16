18:36
16 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК ВІЙНА НА ДОНБАСІ RYANAIR
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Війна з
Вєсті Кремля
00:05, сьогодні
Вєсті.UA. Олійника хвилює конопля. В
Вєсті.UA
00:21, сьогодні
Зухвала будівельна афера з російським слідом, в яку потрапили тисячі людей
ЦРУ
08:20, 15 березня
Випуск новин за 17:00: Суд над волонтером. Рідкісна рослина у Карпатах
Випуск новин
17:55, сьогодні
Про реформи судів та справи Насірова та Онищенка – інтерв'ю з Холодницьким
Лівий берег з Сонею Кошкіною
02:10, 15 березня
Телеканал новин 24 Новини Україна
БЛОКАДА ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК ВІЙНА НА ДОНБАСІ RYANAIR

Рада може схвалити нелегітимне рішення комітету: документ вже роздали депутатам

17:11, сьогодні 985 Читать новость на русском
Рада може схвалити нелегітимне рішення антикорупційного комітету
Рада може схвалити нелегітимне рішення антикорупційного комітету / Getty Images

Нелегітимне рішення комітету Верховної Ради по боротьбі з корупцією про обрання представника парламенту в комісії з аудиту НАБУ вже роздали депутатам у залі парламенту.

Про це у своєму Facebook написав нардеп Мустафа Найєм.

"Історія питання: раніше комітет одноголосно вже визначився зі своєю кандидатурою на посаду аудитора, яким став Роберт Сторч. Але вже в сесійній залі БПП і "Народний фронт", сфальсифікувавши документи, в буквальному сенсі "спустили" британця Найджела Брауна, який взявся незрозуміло звідки", – мовиться у повідомленні нардепа.

Він зазначив, що таким чином деякі політики, не змігши "поставити під контроль НАБУ", вирішили "призначити підконтрольного аудитора, який визнає роботу агентства незадовільною і поставити питання про звільнення керівника Антикорупційного бюро".

Читайте також: Скандал в антикорупційному комітеті: Соболєв заявив про нелегітимність рішень

Нагадаємо, 16 березня під час обідньої перерви відбулося нелегітимне "засідання" антикорупційного комітету Верховної Ради. Як повідомив нардеп Сергій Лещенко, під час цього засідання кандидатуру одіозного Найджела Брауна внесли на роль "незалежного" аудитора НАБУ.

Згодом оприлюднили прізвища депутатів, що влаштували "путч" у комітеті Ради.

Теги: Україна НАБУ Верховна Рада Скандал Політика Мустафа Найєм
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Здивуйте мене божевіллям, або найнезвичніші архітектурні рішення митців
сьогодні, 18:02 Здивуйте мене божевіллям, або найнезвичніші архітектурні рішення митців
Наталія Печерська 145
Что российский бизнес делает в Украине?
сьогодні, 16:43 Что российский бизнес делает в Украине?
Slava Rabinovich 1695
Нардепи, що літають: які країни відвідують парламентарі за бюджетні кошти
сьогодні, 15:04 Нардепи, що літають: які країни відвідують парламентарі за бюджетні кошти
Блог Медіа 1358
Українці vs європейці: чия комуналка
сьогодні, 12:05 Українці vs європейці: чия комуналка "тяжча"
Яніна Ткачук 1869
У Нідерландах рекордна явка на виборах – Європа видихнула!
сьогодні, 11:56 У Нідерландах рекордна явка на виборах – Європа видихнула!
Володимир Горбач 2951
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
Маловідомі фото Порошенка: такого ви його ще не бачили
 26 вересня 2016 , 17:05 1
Мустафа Найєм повідомив про нові деталі розслідування перших вбивств на Євромайдані
 24 січня , 02:24
Греція хоче співпрацювати з окремими регіонами України, – Гройсман поговорив з Ципрасом
 9 лютого , 00:12
На коксохімічному заводі у Запоріжжі пролунав смертельний вибух
 сьогодні , 17:55
Рада не взялася розглядати скандальне рішення антикорупційного комітету
 сьогодні , 17:56
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук