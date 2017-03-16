Рада може схвалити нелегітимне рішення комітету: документ вже роздали депутатам

Нелегітимне рішення комітету Верховної Ради по боротьбі з корупцією про обрання представника парламенту в комісії з аудиту НАБУ вже роздали депутатам у залі парламенту.

Про це у своєму Facebook написав нардеп Мустафа Найєм.

"Історія питання: раніше комітет одноголосно вже визначився зі своєю кандидатурою на посаду аудитора, яким став Роберт Сторч. Але вже в сесійній залі БПП і "Народний фронт", сфальсифікувавши документи, в буквальному сенсі "спустили" британця Найджела Брауна, який взявся незрозуміло звідки", – мовиться у повідомленні нардепа.

Він зазначив, що таким чином деякі політики, не змігши "поставити під контроль НАБУ", вирішили "призначити підконтрольного аудитора, який визнає роботу агентства незадовільною і поставити питання про звільнення керівника Антикорупційного бюро".

Читайте також: Скандал в антикорупційному комітеті: Соболєв заявив про нелегітимність рішень

Нагадаємо, 16 березня під час обідньої перерви відбулося нелегітимне "засідання" антикорупційного комітету Верховної Ради. Як повідомив нардеп Сергій Лещенко, під час цього засідання кандидатуру одіозного Найджела Брауна внесли на роль "незалежного" аудитора НАБУ.



Згодом оприлюднили прізвища депутатів, що влаштували "путч" у комітеті Ради.