Рада перейменувала Мукачеве

Депутати Верховної Ради підтримали перейменування міста Мукачеве Закарпатської області.

За відповідну постанову проголосувало 234 народних депутати.

Таким чином нардепи перейменували Мукачеве у Мукачево.

Окрім цього, Рада проголосувала ще за перейменування кількох сіл України.

Щоправда, село Падалки Житомирської області на село Біологічне депутати перейменовувати не захотіли.

Натомість перейменували село Буцин волинської області на Буцинь. За проголосувало 227 нардепів, а також нову назву отримало село Дубка на Івано-Франківщині – тепер воно називається Дубки.

Перед завершенням вечірнього засідання #Рада8 прийняла рішення по перейменуванню кількох населених пунктів pic.twitter.com/WfSdcqkvWp — Верховна Рада (@verkhovna_rada) 23 травня 2017 р.

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