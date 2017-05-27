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Рада повинна схвалити новий закон про державну мову в Україні, – Кириленко

15:50, сьогодні 419 Читать новость на русском
В Україні досі діє закон про мову, прийнятий за часів Януковича
В Україні досі діє закон про мову, прийнятий за часів Януковича / Главком

Після запровадження україномовних квот на радіо і телебаченні в Україні потрібно прийняти новий закон про державну мову.

Про це в ефірі "Українського радіо" заявив віце-прем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко.

Він зазначив, що після запровадження в дію україномовних квот стало зрозуміло, що вони працюють і ніхто не виступає проти цього.

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"І ми повинні, зробивши ось ці кроки в окремих напрямках, виходити на розв’язання ключового питання – прийняти новий закон про державну мову. Є декілька законопроектів у парламенті і треба шукати компроміс. І я переконаний, він буде знайдений", – заявив Кириленко.

Він пообіцяв особисто докласти всіх зусиль, щоб "новий закон про державну мову діставав дедалі більшої суспільної і політичної підтримки, бо це важливо не тільки з точки зору мовної справедливості, а й з огляду на питання національної безпеки".

Дотепер діє ще при Януковичу прийняте мовне законодавство, яке стимулює зневагу до української мови як державної, і якщо строго його виконувати, то українській мові взагалі немає місця в українському суспільстві. І тому в комплексі розв’язати цю проблему можна тільки, ухваливши новий закон про державну мову,
– пояснив віце-прем’єр.

Нагадаємо, 23 травня Верховна Рада остаточно ухвалила закон про україномовні квоти на телебаченні в Україні. За проголосувало 269 депутатів – представники майже всіх фракцій та груп парламенту, окрім "Опозиційного блоку".

Теги: Україна Політика мовне питання Мовні квоти Законодавство В'ячеслав Кириленко
Джерело: 24 Канал
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