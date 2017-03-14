Рада ратифікувала вільну торгівлю з Канадою

Верховна Рада України ратифікувала Угоду про зону вільної торгівлі з Канадою.

За відповідне рішення у Раді проголосували 272 народні депутати. Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що невідкладно підпише документ.

Угода відкриє для українських експортерів 98% канадського ринку товарів. Ввізні мита на сільськогосподарські товари будуть скасовані, а також на всі промислові товари (крім окремих позицій товарів).

Про ратифікацію Угоди повідомив Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, зона вільної торгівлі з Канадою буде сприяти підтримці українських підприємств щодо виходу на нові ринки, поглибленню торговельних зв’язків і подальшому зміцненню двосторонніх відносин між країнами.

Це символ довіри до принципів і цінностей ведення бізнесу, які сьогодні формуються в Україні відповідно до кращих стандартів і практик,

– відзначив він.

За словами Порошенка, це подія важлива ще й як відповідь на російську агресію, яка загрожує не лише Україні, але і країнам ЄС, Канаді і всьому світу.