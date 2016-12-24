Рада збереться уже у наступному році
14:43, 23 грудня 190 Читать новость на русском
Заступник голови Верховної Ради України Оксана Сироїд закрила пленарне засідання парламенту в 2016 році, наступне засідання відбудеться 17 січня 2017 року.
У кінці робочого дня у сесійній залі залишилося мало депутатів – близько 20.
Згідно з календарним планом сесії, наступний тиждень з 26 по 30 грудня 2016 року нардепи проводять зустрічі в округах з виборцями, а дві перші тижні січня – в комітетах і фракціях.
Наступне засідання Ради відбудеться 17 січня 2017 року.
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Джерело: 24 Канал
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