Рада збереться уже у наступному році

Заступник голови Верховної Ради України Оксана Сироїд закрила пленарне засідання парламенту в 2016 році, наступне засідання відбудеться 17 січня 2017 року.

У кінці робочого дня у сесійній залі залишилося мало депутатів – близько 20.



Згідно з календарним планом сесії, наступний тиждень з 26 по 30 грудня 2016 року нардепи проводять зустрічі в округах з виборцями, а дві перші тижні січня – в комітетах і фракціях. Наступне засідання Ради відбудеться 17 січня 2017 року. Читайте також: Депутати побилися у Верховній Раді

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