Радбез ООН підтримав російську резолюцію про перемир’я в Сирії

Рада безпеки ООН одноголосно прийняла складену Росією резолюцію на підтримку домовленостей про припинення вогню в Сирії.

Резолюція передбачає початок політичних переговорів Дамаска з опозицією, повідомляє ВВС. Переговори, які пройдуть за посередництва Росії і Туреччини, повинні початися в січні в Астані. Також у тексті резолюції мовиться про якомога швидшу організацію доставки гуманітарної допомоги по всій території Сирії. Документ на розгляд 30 грудня вніс представник Росії в Радбезі ООН Віталій Чуркін. Попри те, у Сирії досі тривають бої. Читайте також: Перемир'я у Сирії не протрималося і дня

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