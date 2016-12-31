Радбез ООН підтримав російську резолюцію про перемир’я в Сирії

Рада безпеки ООН одноголосно прийняла складену Росією резолюцію на підтримку домовленостей про припинення вогню в Сирії.
Резолюція передбачає початок політичних переговорів Дамаска з опозицією, повідомляє ВВС.
Переговори, які пройдуть за посередництва Росії і Туреччини, повинні початися в січні в Астані.
Також у тексті резолюції мовиться про якомога швидшу організацію доставки гуманітарної допомоги по всій території Сирії.
Документ на розгляд 30 грудня вніс представник Росії в Радбезі ООН Віталій Чуркін.
Попри те, у Сирії досі тривають бої.
Читайте також: Перемир'я у Сирії не протрималося і дня
Коментарі