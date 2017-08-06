Радбез ООН посилив санкції проти КНДР

5 серпня Рада Безпеки ООН проголосувала за резолюцію, яка розширює санкції проти Північної Кореї.

Обмеження, стосуються заборони на імпорт з КНДР, зокрема, заліза, залізної руди, свинцю, вугілля та морепродуктів, пише агенція "РИА Новости".

Крім того, буде заморожено рахунки Банку зовнішньої торгівлі КНДР, а північнокорейським морським судам, які порушили резолюції ООН, буде заборонено входити до портів всіх держав.

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Також країни-члени ООН будуть зобов'язані не підвищувати число працівників з Північної Кореї на своїй території, не створювати нові спільні підприємства з КНДР та не розширювати чиннні.

Передбачено і нові санкції проти осіб, що є пов'язаними з ракетною та ядерною програмами Пхеньяна.

Зауважимо, що розгляд цієї резолюції запропонували США. За їхнім аналізом, повне виконання цих обмежень дозволить скоротити щорічні валютні доходи КНДР з чинних близько 3 мільярдів доларів до 1 мільярда доларів.