Радбез ООН посилив санкції проти КНДР

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5 серпня Рада Безпеки ООН проголосувала за резолюцію, яка розширює санкції проти Північної Кореї.
Обмеження, стосуються заборони на імпорт з КНДР, зокрема, заліза, залізної руди, свинцю, вугілля та морепродуктів, пише агенція "РИА Новости".
Крім того, буде заморожено рахунки Банку зовнішньої торгівлі КНДР, а північнокорейським морським судам, які порушили резолюції ООН, буде заборонено входити до портів всіх держав.
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Також країни-члени ООН будуть зобов'язані не підвищувати число працівників з Північної Кореї на своїй території, не створювати нові спільні підприємства з КНДР та не розширювати чиннні.
Передбачено і нові санкції проти осіб, що є пов'язаними з ракетною та ядерною програмами Пхеньяна.
Зауважимо, що розгляд цієї резолюції запропонували США. За їхнім аналізом, повне виконання цих обмежень дозволить скоротити щорічні валютні доходи КНДР з чинних близько 3 мільярдів доларів до 1 мільярда доларів.