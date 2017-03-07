Радбез ООН скликає екстрене засідання через КНДР

Рада Безпеки ООН збереться 8 березня на термінове засідання через запуски балістичних ракет з боку КНДР.

Про це повідомив Генеральний секретар організації Антоніу Гутерріш, передає Deutsche Welle.

Ініціаторами засідання виступили США та Японія.

Такі дії порушують резолюції Ради Безпеки і серйозно підривають мир і стабільність у регіоні,

– наголосив генсек.

Причиною для скликання термінового засідання став пуск чотирьох балістичних ракет КНДР. Їх направили в бік Японського моря. Японська сторона зазначила, що три з них потрапили в підконтрольні їм території.

Пхеньян наголосив, що ракетні випробування були "тренуванням" на випадок атаки з боку США. Вони потенційно націлювались на американські військові бази, які розташовані в Японії.

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