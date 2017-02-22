Радбез ООН треба терміново реформувати через право вето РФ, – Клімкін

Голова Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін переконаний, що Рада безпеки ООН повинна змінити свою конфігурацію через лінію поведінки Росії на міжнародній арені.

Таку думку міністр висловив на засіданні Радбезу ООН щодо конфліктів у Європі, повідомляє прес-служба Постійного представництва України при ООН.

Клімкін зазначив, що, передусім, реформа має стосуватись права вето Росії, бо Москва надто ним зловживає. Відтак, фактично блокує роботу організації.

Крім того, Росія причетна до усіх нерозв'язаних конфліктів, які зараз тривають у Європі. Вона цілеспрямовано створює гарячі точки на усьому континенті. Такі дії йдуть у розріз із зобов'язаннями підтримки миру та безпеки, які беруть на себе постійні члени Ради безпеки ООН.

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Український політик впевнений, що постійне членство Росії у Радбезі ООН – фундаментальна проблема організації.