Радбез РФ заявив, що руки хакерських атак на Росію ростуть у США

Останнім часом збільшилась кількість хакерських атак на Росію. У Радбезі РФ своєю чергою наголосили, що США використовують сервери для несанкціонованого збору даних.

Таку заяву зробив секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев у коментарі "Російській газеті".

Останнім часом ми фіксуємо значне збільшення спроб завдання збитку російським інформаційним системам з боку зовнішніх сил. Це і випадки хакерства, і несанкціонований збір персональних даних. Широко використовуються світові оператори та провайдери, а методи, що застосовуються, постійно еволюціонують. Наприклад, адміністрація Барака Обами голослівно звинувачує Росію в хакерських атаках, свідомо ігноруючи той факт, що основні інтернет-сервери розташовуються на території США та використовуються Вашингтоном в розвідувальних та інших цілях, спрямованих на збереження свого домінування у світі,

– підкреслив російський посадовець.

Крім того він додав, що на міжнародній арені стратегічною метою Росії є формування такої системи, яка базувалася б на загальновизнаних правилах відповідальної поведінки держав в інформаційному просторі – відповідна робота послідовно проводиться в рамках Групи урядових експертів ООН.

Також Патрушев зауважив, що на національному рівні також триває процес вдосконалення заходів протидії загрозам в інформаційному просторі.

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