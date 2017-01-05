Радіації поменшало завдяки новій арці над енергоблоком ЧАЕС

Радіаційний фон на промисловому майданчику навколо зруйнованого четвертого енергоблоку Чорнобильської АЕС знизився вдвічі в результаті насування Арки в кінці 2016 року.

Про це розповів заступник директора по об'єкту "Укриття" Сергій Кондратенко, повідомляє прес-служба ЧАЕС.

Хоч до завершення будівництва нового безпечного конфайнмента та введення систем в проектний режим залишається ще рік, насування Арки вже вплинуло на поточну безпеку об'єкта. Після установки НБК в проектне положення потужність дози навколо Арки знизилася більш ніж в два рази,

– мовиться в повідомленні.

Читайте також: Під куполом. Як виглядає нове накриття Чорнобильського реактора

Установка Арки дозволила виключити попадання атмосферних опадів досередини об'єкта, що раніше було головним фактором ерозії і руйнування будівельних конструкцій, а також перенесення радіоактивних речовин. Важливим фактором в частині підвищення безпеки "Укриття" тепер є відсутність снігу на даху і тиску вітру на стіни об'єкта.

Нагадаємо, 29 листопада завершився процес переміщення арки, що накриває четвертий енергоблок Чорнобильської атомної електростанції.