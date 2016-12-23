Радіо "Шансон" оштрафували за пісню, яка прославляє російський флот

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення вирішила оштрафувати радіо "Шансон" за трансляцію пісні про російський військово-морський флот.

Таке рішення ухвалили 22 грудня за результатами позапланової перевірки компанії.

Розмір штрафі становить 294 360 гривень.

У Нацраді нагадали, що під час моніторингу 2 листопада в ефірі пролунала пісня Дениса Майданова "Тихий океан",

"У тексті якого є елементи пропаганди агресивних дій, а саме популяризація і пропаганда військово-морського флоту держави-агресора, зокрема такі рядки: "Недели похода – такая работа есть Родине верно служить. Наш пеленг не пуст – боевое дежурство, а море штормит и штормит. Награды и ранги не те на гражданке, там здешних не встретишь красот. Стена рук и спин настоящих мужчин – Российский Военный Морфлот!" – йдеться у повідомленні.

До слова, у листопаді Нацрада оголосила попередження "Радио Вести" через те, що в їхньому ефірі ображали героїв Революції Гідності.