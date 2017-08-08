Радий допомогти, бро: на готелі Трампа з'явилося зображення Путіна

На фасаді готелю Trump SoHo у Нью-Йорку з'явилася проекція із зображенням президента Росії Володимира Путіна і підписом "Happy to help, bro!" (переклад: "Радий допомогти, бро")

Як повідомляє Мeduza, на фасад будівлі були спроектовані зображення прапора Росії з написами "Follow the money" (переклад: "Слідуй за грошима") та "Кріпись, братан".

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Перед будівлею марширували люди у формі і з прапором Росії в руках.

Wow big action happening at Trump Soho in NYC pic.twitter.com/2jkyyi0YMI — igorvolsky (@igorvolsky) 8 августа 2017 г.

Організатор цієї акції – журналіст і мультимедійний художник Робін Белл з Вашингтона. Він назвав акцію "Follow the money".

A Putin projection now on top of Trump Soho in NYC pic.twitter.com/qbSNoGOBPo — igorvolsky (@igorvolsky) 8 августа 2017 г.

Business Insider пише, що проекція із зображенням Путіна з'явилася після того, як спецпрокурор США Роберт Мюллер скликав велике журі у справі про втручання Росії у вибори американського президента. Джерела The Wall Street Journal підкреслювали, що це означає вихід розслідування на новий рівень.