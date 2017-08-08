Радий допомогти, бро: на готелі Трампа з'явилося зображення Путіна

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
На фасаді готелю Trump SoHo у Нью-Йорку з'явилася проекція із зображенням президента Росії Володимира Путіна і підписом "Happy to help, bro!" (переклад: "Радий допомогти, бро")
Як повідомляє Мeduza, на фасад будівлі були спроектовані зображення прапора Росії з написами "Follow the money" (переклад: "Слідуй за грошима") та "Кріпись, братан".
Читайте також: Путіну "пообіцяли" імпічмент одразу після Трампа на одному з американських телеканалів
Перед будівлею марширували люди у формі і з прапором Росії в руках.
Організатор цієї акції – журналіст і мультимедійний художник Робін Белл з Вашингтона. Він назвав акцію "Follow the money".
Business Insider пише, що проекція із зображенням Путіна з'явилася після того, як спецпрокурор США Роберт Мюллер скликав велике журі у справі про втручання Росії у вибори американського президента. Джерела The Wall Street Journal підкреслювали, що це означає вихід розслідування на новий рівень.