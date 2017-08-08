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Радий допомогти, бро: на готелі Трампа з'явилося зображення Путіна

10:37, сьогодні 957 Читать новость на русском
На готелі Трампа з'явилося зображення Путіна
На готелі Трампа з'явилося зображення Путіна / Фото з соцмереж

На фасаді готелю Trump SoHo у Нью-Йорку з'явилася проекція із зображенням президента Росії Володимира Путіна і підписом "Happy to help, bro!" (переклад: "Радий допомогти, бро")

Як повідомляє Мeduza, на фасад будівлі були спроектовані зображення прапора Росії з написами "Follow the money" (переклад: "Слідуй за грошима") та "Кріпись, братан".

Читайте також: Путіну "пообіцяли" імпічмент одразу після Трампа на одному з американських телеканалів

Перед будівлею марширували люди у формі і з прапором Росії в руках.

Організатор цієї акції – журналіст і мультимедійний художник Робін Белл з Вашингтона. Він назвав акцію "Follow the money".

Business Insider пише, що проекція із зображенням Путіна з'явилася після того, як спецпрокурор США Роберт Мюллер скликав велике журі у справі про втручання Росії у вибори американського президента. Джерела The Wall Street Journal підкреслювали, що це означає вихід розслідування на новий рівень.

Теги: Новини Росії США Володимир Путін Дональд Трамп протести
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