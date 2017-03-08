Радник Авакова розповів, через що в Україні можуть заборонити російський "Сбербанк"

Невдовзі в Україні може на ще один російський банк стати менше. Мова йде про "Сбербанк".

Однак прийняти рішення про заборону діяльності цього банку може не Нацбанк, а Рада нацбезпеки та оборони.

Про це у ефірі Еспресо.TV заявив голова громадської ради при МВС Володимир Мартиненко.

За його словами, НБУ зараз не може покарати "Сбербанк" з точки зору економічних порушень. Однак, це може бути рішення РНБО ухвалене через те, що "Сбербанк" підтримує тероризм в Україні.

Попри те, в самому НБУ заявили, що готові вдатися до санкції за умови підтвердження інформації про готовність "Сбербанку" обслуговувати власників паспортів "ДНР" та "ЛНР".

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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що через такі дії в Україні слід заборонити діяльність "Сбербанку".