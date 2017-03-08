Радник Авакова розповів, через що в Україні можуть заборонити російський "Сбербанк"

Невдовзі в Україні може на ще один російський банк стати менше. Мова йде про "Сбербанк".
Однак прийняти рішення про заборону діяльності цього банку може не Нацбанк, а Рада нацбезпеки та оборони.
Про це у ефірі Еспресо.TV заявив голова громадської ради при МВС Володимир Мартиненко.
За його словами, НБУ зараз не може покарати "Сбербанк" з точки зору економічних порушень. Однак, це може бути рішення РНБО ухвалене через те, що "Сбербанк" підтримує тероризм в Україні.
Попри те, в самому НБУ заявили, що готові вдатися до санкції за умови підтвердження інформації про готовність "Сбербанку" обслуговувати власників паспортів "ДНР" та "ЛНР".
Читайте також: У відділенні "Приватбанку" клієнту заявили, що Крим – не Україна
Нагадаємо, у середині лютого президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання документів, які видаються на територіях окупованого Донбасу. Згодом з'явилась інформація, що "Сбербанк" після певної затримки розпрочав обслуговувати клієнтів, які надають так звані "паспорти" псевдо республік Донбасу.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що через такі дії в Україні слід заборонити діяльність "Сбербанку".