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ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА СПЕКА В УКРАЇНІ ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО САНКЦІЇ

Радник глави МВС нагадав образливі висловлювання Бережної щодо України

15:47, сьогодні 2356 Читать новость на русском
Радник глави МВС нагадав найскандальніші висловлювання Бережної
Радник глави МВС нагадав найскандальніші висловлювання Бережної / Фото з відкритих джерел

Чимало політиків неоднозначно відреагували на смерть колишньої "регіоналки" Ірини Бережної. Зокрема, через її скандальні висловлювання щодо України.

Радник міністра внутрішніх справ України Михайло Апостол у своєму Facebook нагадав деякі з найгучніших заяв Ірини Бережної, яка 5 серпня загинула у ДТП у Хорватії.

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Апостол зазначив, що з одного боку – варто висловити людське співчуття 8-річній доньці Бережної Даніеллі та рідним. Але з іншого боку – виникає питання, як відноситись до загиблого політика, яка прославилась образливими висловлюваннями на адресу України.

"Як відноситися до людини, коли вона: патріотів своєї країни називає "клоунами у вишиванках"; батькам, вбитих горем, загиблих наших героїв каже: "Так вам і потрібно"; захищає вбивць свого народу; оправдовує агресію російських окупантів проти своєї країни; називає героїв Майдану "кастрюлеголовими"; каже, що Україну потрібно здати Росії разом з "потрохами". А можливо цій особі в потойбічному, вічному житті разом з такими як "Гіві", "Моторола" буде комфортніше "наближувати "русский мир"? – обурений радник міністра.

Михайло Апостол додав, що у цій ситуації шкода українських військових, які гинуть на фронті, захищаючи цілісність України від окупантів.

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Як відомо, у лікарню хорватського міста Задар за донькою Ірини Бережної прибув її батько, про особу якого нічого невідомо.

До слова, раніше один з блогерів також нагадав деякі скандальні висловлювання загиблої Ірини Бережної. Також Ірина Бережна відома гучним українофобським висловлюванням щодо безвізу.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Загинула Ірина Бережна Міністерство внутрішніх справ Вбивство "Гіві" "Моторола"
Джерело: 24 Канал
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