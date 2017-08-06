Радник глави МВС нагадав образливі висловлювання Бережної щодо України

Чимало політиків неоднозначно відреагували на смерть колишньої "регіоналки" Ірини Бережної. Зокрема, через її скандальні висловлювання щодо України.

Радник міністра внутрішніх справ України Михайло Апостол у своєму Facebook нагадав деякі з найгучніших заяв Ірини Бережної, яка 5 серпня загинула у ДТП у Хорватії.

Читайте також: Смерть Бережної прокоментували бойовики "ДНР"

Апостол зазначив, що з одного боку – варто висловити людське співчуття 8-річній доньці Бережної Даніеллі та рідним. Але з іншого боку – виникає питання, як відноситись до загиблого політика, яка прославилась образливими висловлюваннями на адресу України.

"Як відноситися до людини, коли вона: патріотів своєї країни називає "клоунами у вишиванках"; батькам, вбитих горем, загиблих наших героїв каже: "Так вам і потрібно"; захищає вбивць свого народу; оправдовує агресію російських окупантів проти своєї країни; називає героїв Майдану "кастрюлеголовими"; каже, що Україну потрібно здати Росії разом з "потрохами". А можливо цій особі в потойбічному, вічному житті разом з такими як "Гіві", "Моторола" буде комфортніше "наближувати "русский мир"? – обурений радник міністра.

Михайло Апостол додав, що у цій ситуації шкода українських військових, які гинуть на фронті, захищаючи цілісність України від окупантів.

Читайте також: Філатов розповів про іронію долі у смерті Ірини Бережної

Як відомо, у лікарню хорватського міста Задар за донькою Ірини Бережної прибув її батько, про особу якого нічого невідомо.



До слова, раніше один з блогерів також нагадав деякі скандальні висловлювання загиблої Ірини Бережної. Також Ірина Бережна відома гучним українофобським висловлюванням щодо безвізу.