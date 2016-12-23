Радник Муженка пояснив, чому американські дрони виявилася некорисними

США передали дрони Raven для потреб української армії із запізненням, а не тоді, коли військові потребували цього типу озброєнь.

Так прокоментував ситуацію із забезпеченням ЗСУ американськими дронами радник начальника генерального штабу ЗСУ, керівник проекту "Аеророзвідка2 Натан Хазін у коментарі "Радіо Свобода".

Так, за його словами, за наявності у проросійських бойовиків потужної системи радіоелектронної боротьби і розвідки, американські дрони можуть бути заслабкими.

Те, що ми отримали (від США – 24), ми мали отримати ще у 2014 році або на початку 2015 року. На той час, що ми замовляли дрони, це могло бути дуже актуально, але зараз ми маємо таке становище, коли ворог має потужну систему радіоелектронної боротьби. І використання у тому наборі і складі засобів, що ми отримали БПЛА, може бути одноразовим. З іншого боку, ми свою систему напрацьовуємо і маємо відповідних фахівців, які знають, як використати американські дрони,

– пояснив Хазін.

При цьому він додав, що співпраця між українськими та американськими військовими фахівцями продовжується.

Нагадаємо, раніше агенція Reuters опублікувала статтю, у якій йшлося, що отримані від США безпілотники є неефективними для використання у конфлікті на Донбасі.