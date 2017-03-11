Радник Порошенка розкрив новий план Росії щодо України

Після провалу спроби силового встановлення "Новоросії" Кремль підготував ще один, не менш радикальний, план.

Таку думку висловив радник Президента України Володимир Горбулін у своїй статті для ZN.ua.

За його словами, Росія тепер намагається досягнути іншої цілі – "самоліквідувати" Україну як державу. І першим етапом цієї стратегії є тотальна хаотизація українського життя, а також – вплив на погіршення економічного становища в країні та агітацію за перевибори.

"Нам пропонують "забути про Крим", "провести вибори під наглядом російських військ", то "примиритися і не розбурхувати громадськість" – цих планів буде ставати все більше. І мета цих планів – переконати західних партнерів у тому, що рішення існують – просто "незговірлива" Україна не хоче їх шукати", – вважає Горбулін.

Він зазначив, що зміна тактики Кремля помітна з того, як Росія активізувала своїх міжнародних радників, які пропонують Україні різноманітні "мирні плани". Але офіційний Київ не має права погодитись на жоден з цих планів, адже країну буде втрачено.

Реальним результатом реалізації будь-якого з цих "планів" стане втрата нами не частини України, не "окремих районів", а всієї країни. Бо будь-яка спроба "домовиться" з агресором (навіть опосередковано) призведе до масштабної політичної кризи,

– наголосив радник Порошенка.

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