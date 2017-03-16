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Радник Порошенка розповів, за яких умов Україна поверне Крим

17:39, сьогодні 652 Читать новость на русском
Крим – це Україна
Крим – це Україна / kids-center.com.ua

Повернення анексованого Росією Криму може відбутись так, як це сталося з країнами Балтії після розпаду СРСР.

Таку думку висловив екс-генсек НАТО, позаштатний радник Петра Порошенка Андерс Фог Расмуссен у інтерв'ю Die Welt.

На його думку, повернення Криму може відбутись лише після того, як у Росії змінитися влада, так як це сталось під час розпаду Радянського Союзу.

"Радянський Союз колись приєднав країни Балтії, порушивши міжнародне право. Для багатьох з нас, які виросли в тіні "холодної війни", здавалося неймовірним те, що вони ці держави будуть знову вільні. Однак ситуація змінилася, комуністична система впала, і три держави здобули свободу і незалежність. Сьогодні вони – процвітаючі демократичні країни", – сказав він.

За словами Расмуссена, на сьогодні важко уявити, що могло б змусити Кремль віддати український півострів офіційному Києву.

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Але не можна виключати, що нові події призведуть до зміни ситуації. Однак, для того, щоб залишити відкритою таку можливість, Захід ні за яких обставин не повинен визнавати незаконне входження Криму до складу Російської Федерації,
– підкреслив колишній генеральний секретар НАТО.

Теги: Політика Україна Україна-Росія Анексія Криму Новини Криму СРСР
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