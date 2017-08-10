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Радник Порошенка відреагував на скандал з неякісними харчами для українських бійців

15:32, сьогодні 1652 Читать новость на русском
Скандал із неякісним харчуванням для бійців
Скандал із неякісним харчуванням для бійців / Соцмережі

Радник Президента та помічник міністра оборони України Юрій Бірюков прокоментував скандал з неякісними консервами, якими нагодували українських військових.

На своїй сторінці у Facebook Бірюков зазначив, що одна з причин того, що військові отримують неякісне харчування, – недостатнє фінансування структур Міноборони, зокрема лабораторій, які перевіряли б та відсортовували неякісні харчі.

"Про паршиву тушонку я розповідав з 2014 року. Відтоді не змінилося нічого. І нічого не зміниться до того часу, поки структури Міноборони не почнуть фінансувати. Повноцінна лабораторія, яка може проводити весь спектр досліджень, мати арбітражний статус, бути акредитованою Національним бюро акредитації, має цінник від 86 мільйонів гривень. За три роки війни, нагадаю, лабораторії отримали трохи більше півтора мільйона", – написав він.

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Помічник міністра оборони також повідомив, що консерви у 128 бригаду поставила та ж фірма, що хотіла поставляти в ЗСУ сухпайки нового зразка. У першому випадку вони діяли за старою формою договору поставки, у другому – через Центр розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України, який очолює Дмитро Марченко.

Бірюков наголосив, що і в першому, і в другому випадках фірма-постачальник не є виробником, а є посередником.

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"За 2017 рік напівдохла лабораторія Міноборони відбракувала півтори тисячі тонн продовольства. Якщо не зовсім зрозуміло – півтора мільйона кілограм неякісного продовольства. Питання – а хто ж такий патріотичний це все робить? Нічого, крім виставлення штрафу в розмірі 20% від вартості конкретній партії і вимоги заміни браку, в повноваженнях Міноборони немає", – обурюється помічник міністра оборони.

В кінці посту Бірюков поставив риторичне питання: "Армія захистить всіх жителів країни. Ось тільки хто захистить армію від таких ентузіастів?"

Раніше повідомлялося Міністерство оборони України посилило контроль за якістю продуктів харчування для військовослужбовців. Так, до армії не допустили вже тисячі неякісних сухпайків.

Теги: Новини України Збройні Сили України Міністерство оборони України Скандал
Джерело: 24 Канал
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