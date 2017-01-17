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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Радник Трампа захотів переговорів з Росією

07:22, сьогодні 99
Дональд Трамп
Дональд Трамп / Getty Images

Росії і США потрібно сісти за стіл переговорів, щоб знайти альтернативу санкціям.

Таку думку в інтерв'ю російським ЗМІ висловив радник президента США по взаємодії з бізнесом Ентоні Скарамуччі, повідомляє ВВС.

За словами Скарамуччі, у Трампа є бачення взаємних інтересів з Росією.

Можливо, через рік відносини з російським народом і російським урядом будуть кращі, ніж сьогодні. Я не кажу, що так трапиться. Хто знає, які обставини або факти вплинуть на наші відносини, але ми в будь-якому випадку цього хочемо,
– сказав він.

Також Скарамуччі розкритикував санкції, введені адміністрацією президента США Барака Обами щодо Росії.

Читайте також: Трамп готовий торгуватися з Росією щодо зняття санкцій

Теги: Санкції Дональд Трамп Політика
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