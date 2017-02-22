Радника Путіна заблокували у Facebook

Раднику президента Росії Володимира Путіна по інтернету Герману Клименку на три дні заблокували доступ до його облікового запису в Facebook.

Про це він написав на своїй сторінці у "Вконтакте".

Сталік таки домігся свого. ФБ забанив мене і переходжу у "Вконтакте". Прошу повідомити френдів у ФБ і спасибі передайте Сталіку,

– написав Клименко.

У наданих радником президента РФ скріншотах мовиться, що Facebook заблокував його можливість публікувати матеріали на три дні. У разі, "якщо користувач продовжить публікувати матеріали, що порушують чиїсь права або закони, доступ до них або сам акаунт можуть бути заблоковані назавжди".

Мовиться про матеріали письменника і фотографа Сталіка Ханкішієва, які Клименко перепостив собі з порушенням авторського права.

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