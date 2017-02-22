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Радника Путіна заблокували у Facebook

22:21, сьогодні 315 Читать новость на русском
Германа Клименка покарали у Facebook
Германа Клименка покарали у Facebook / Ystav.com

Раднику президента Росії Володимира Путіна по інтернету Герману Клименку на три дні заблокували доступ до його облікового запису в Facebook.

Про це він написав на своїй сторінці у "Вконтакте".

Сталік таки домігся свого. ФБ забанив мене і переходжу у "Вконтакте". Прошу повідомити френдів у ФБ і спасибі передайте Сталіку,
– написав Клименко.

У наданих радником президента РФ скріншотах мовиться, що Facebook заблокував його можливість публікувати матеріали на три дні. У разі, "якщо користувач продовжить публікувати матеріали, що порушують чиїсь права або закони, доступ до них або сам акаунт можуть бути заблоковані назавжди".

Мовиться про матеріали письменника і фотографа Сталіка Ханкішієва, які Клименко перепостив собі з порушенням авторського права.

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Теги: Політика Новини Росії Facebook
Джерело: 24 Канал
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