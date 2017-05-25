Рахунки Трампа у німецькому банку хочуть перевірити на зв'язки з Росією, – Der Spiegel

Конгресмени від американської Демократичної партії вимагають від найбільшого кредитора Трампа інформації про рахунки президента США.

Американські демократи надіслали найбільшому німецькому банку Deutsche Bank відповідний запит із вимогою надати їм інформацію про можливі зв'язки його клієнта Дональда Трампа з Росією, повідомляє німецький журнал Der Spiegel.

Конгресу досі невідомо, чи були позики, видані Deutsche Bank президенту Трампу, підкріплені гарантіями російського уряду, чи мали вони якийсь інший стосунок до Росії,

– зазначається у листі, адресованому главі Deutsche Bank Джону Крайану.

Інформація, яку надасть фінансова установа, допоможе проаналізувати характер зв'язків Трампа з Росією і яким чином вони могли відбитися на його політичних рішеннях, зазначається у публікації.

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Ще в лютому, нагадує німецьке видання, британська газета The Guardian повідомляла про внутрішнє розслідування в Deutsche Bank, на меті якого було з'ясувати, чи давала Москва будь-які гарантії для кредитів, які банк видавав Трампу. Проте тоді ніяких підозрілих зв'язків, за даними видання, встановлено не було.

Поки кредитна установа не хоче коментувати свої угоди з американським президентом на офіційному рівні, проте його борги, за чутками, складають як мінімум 300 млн доларів, додає Der Spiegel.

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