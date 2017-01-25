Рахунок на нашу користь. У ПАРЄ ухвалили резолюцію щодо України

Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) таки ухвалила резолюцію "Функціонування демократичних інститутів в Україні".

Про це розповів народний депутат України, член делегації Верховної Ради в ПАРЄ Георгій Логвинський.

"Рахунок 106 на 11 на користь України. Важливо, що нашим опонентам не вдалося змінити терміни «російська агресія» на "внутрішній конфлікт", підмінити поняття "вільні вибори" на "вибори під дулом автомата". Сила права вище права сили!", – наголосив Логвинський.

Нагадаємо, ПАРЄ відхилила поправку про проведення виборів в Раду на окупованих територіях України. Цю правку запропонував проросійський депутат з Німеччини Андрій Гунько.



Також ПАРЄ ухвалили резолюцію про захист Романа Сущенка. Вона закликає Росію звільнити політвязнів і зняти обвинувачення з кримських журналістів, яким закидають сепаратизм.