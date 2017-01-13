Ракетні війська ЗСУ провели навчання біля Криму: ефектні фото

На Херсонщині підрозділи протиповітряної оборони оперативно-тактичного угруповання "Південь" разом з підрозділами бойового забезпечення провели спеціальні навчання.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Під час занять ракетники відпрацювали управління і взаємодії різних підрозділів.

Зокрема, бійці провели аерозольне маскування при рухомих позиціях, приховане висування в районі розгортання підрозділів ППО.



У міністерстві відзначають, що особливість цих навчань – робота військових також і вночі.

Тактико-спеціальні заняття проводились у напруженому режимі з інтенсивним застосуванням імітаційних повітряних цілей,

– наголошено у повідомленні.

Раніше, 2 грудня, Україна успішно провела випробування керованих ракет середньої дальності на півдні України.