Раніше бачив таке тільки в Іраку, – глава МЗС Люксембургу побував на Донбасі

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін разом зі своїм колегою з Люксембургу Жаном Ассельборном побував у прифронтовому Широкиному.
Про це сам Павло Клімкін відзвітував у своєму Twitter.
В українському МЗС наголошують, що європецям важливо демонструвати наслідки та масштаби російської агресії щодо України.
Глава МЗС Люксембургу зізнався, що щось подібне, як на українському Донбасі бачив лише в іракському Мосулі.
"Щось подібне я спостерігав тільки в місті Мосул в Іраку, коли в кінці минулого року побував там", – розповів Ассельборн журналістам.
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