Раніше бачив таке тільки в Іраку, – глава МЗС Люксембургу побував на Донбасі

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін разом зі своїм колегою з Люксембургу Жаном Ассельборном побував у прифронтовому Широкиному.

Про це сам Павло Клімкін відзвітував у своєму Twitter.

Лише деякі наслідки обстрілів Широкиного російськими бойовиками, які ми побачили разом з Жаном Ассельборном. pic.twitter.com/BOr6b8W0g3 — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 13 березня 2017 р.

В українському МЗС наголошують, що європецям важливо демонструвати наслідки та масштаби російської агресії щодо України.

Глава МЗС Люксембургу зізнався, що щось подібне, як на українському Донбасі бачив лише в іракському Мосулі.

"Щось подібне я спостерігав тільки в місті Мосул в Іраку, коли в кінці минулого року побував там", – розповів Ассельборн журналістам.

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