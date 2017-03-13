Ранній підйом захищає від депресії: сенсаційне дослідження

Як годинник на стіні, наше тіло теж має свій 24-годинний розпорядок. Якщо усе синхронізовано, то організм захищений від різноманітних психічних та психологічних хвороб.

Вчені переконані, що нерегулярний сон, збиті біоритми та безсоння роблять організм більш вразливим до вірусів та депресії, передає Mashable.

Професор медичного університету Веіл Корнела, психіатр Річард Фрідман пояснив цей процес на прикладі свого пацієнта. Американець страждав від маніакальної депресії. Усе це в чоловіка почалось після захопливої подорожі до Європи.

Як з’ясувалось пізніше, його депресія виникла не через повернення до рутини, а саме через збитий циркадний ритм. Йому не потрібні були ліки, а лише правильна доза сну та сонячне світло у правильний час. Професор також зазначив, що таким способом можна лікувати більшість хвороб, які нас турбують.

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Це зовсім не означає, що правильний розпорядок сну позбавить вас від депресії чи збереже від грипу. Але багато дослідження говорять, що правильний ритм сну дуже важливий для нашого здоров’я загалом.

Циркадний ритм – це сукупність різноманітних біохімічних та фізіологічних процесів, які піднімаються та опускаються протягом 24 годин. Туди також входить рівень гормонів, температура тіла, харчування та перетравлення їжі. Тож якщо ми спимо вдень, а працюємо вночі – усі природні ритми збиваються та організм від цього не в захваті.

В Мілані команда психіатрів зауважила, що пацієнти з біполярним розладом, в кімнатах яких вікна повернуті на схід, виписувались раніше, ніж ті, у кого на захід. Науковці довели, що ранкове сонячне світло працює як своєрідний натуральний антидепресант. До того ж абсолютно безкоштовний.

Вони також виявили, що психічно здорові люди починають свою активність зі сходом сонця та відпочивають, коли воно заходить. Тобто у них синхронізований циркадний ритм.

До того ж, їжа із високим вмістом магнію також сприяє адаптації організму до ритму дня та ночі. Це гречка, шпинат, вівсянка, чорний шоколад та курячі яйця.