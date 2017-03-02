Райнін прокоментував спілкування Порошенка та Путіна

Глава Адміністрації президента Ігор Райнін не бачить необхідності у спілкуванні із представниками Кремля.

Про це Райнін заявив в інтерв'ю LIGA.net.

"У цьому немає необхідності. Канали спілкування з РФ у нас визначені – через МЗС, тристоронню контактну групу і нормандський формат", – зазначив він.

Нагадаємо, раніше в російських ЗМІ зявилася інформація про те, що нібито з початку 2017 року Порошенко і Путін говорили по-телефону 4 рази. Ці дані частково підтвердили в Адміністрації президента, там заявили лише дві телефонні розмови.