Разом з бійцями АТО на передовій "воює" незвична тварина

Поряд з українськими військовими в зоні АТО живе незвична тварина – лисиця Аліса. Тварину ще лисеням витяг із її нори собака та приніс бійцям.

Про це повідомляє "Військове телебачення України".

Як розповів боєць АТО Вадим, лисиця вже кілька тижнів живе на передовій. Алісі вже зробили всі необхідні щеплення.

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Військові люблять та годують свою тваринку, яка їсть практично все: рибу, сире м’ясо та навіть цибулю.

"На руки вона не особливо йде. Тобто вона не боїться бути біля нас, бігає під ногами, стрибає. Але якщо хочеш взяти на руки, то починає трішки огризатися. А коли береш – вже все нормально. Втече від нас, то втече, а якщо ні, то заберемо собі і буде з нами кататися", – розповів Вадим.