Реакція тварин, які вийшли на волю із цирку

Ресурс про тварин The Dodo опублікував неймовірно зворушливе відео про тварин, яких роками тримали в клітках цирків.

На офіційному сайті команди захисників тварин з'явилося відео, де звірі після знущань та непридатних для тварин умов, повернулися в своє рідне середовище.

Лише за 3 дні відеоролик у Facebook переглянуло майже 6 млн користувачів. І ви подивіться.

Нагадаємо, що 18 жовтня 2016 року Верховна Рада України зареєструвала та внесла пропозицію змінити законопроект "Про захист тварин від жорстокого поводження" (щодо використання тварин у пересувних цирках). Проект внесений до порядку денного 21 лютого 2017, проте законопроект ще не розглядався.

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