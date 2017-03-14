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БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

Реакція тварин, які вийшли на волю із цирку

15:51, сьогодні 1151 Читать новость на русском
Тварини в неволі
Тварини в неволі / Фото з відкритих джерел

Ресурс про тварин The Dodo опублікував неймовірно зворушливе відео про тварин, яких роками тримали в клітках цирків.

На офіційному сайті команди захисників тварин з'явилося відео, де звірі після знущань та непридатних для тварин умов, повернулися в своє рідне середовище.

Лише за 3 дні відеоролик у Facebook переглянуло майже 6 млн користувачів. І ви подивіться.

Нагадаємо, що 18 жовтня 2016 року Верховна Рада України зареєструвала та внесла пропозицію змінити законопроект "Про захист тварин від жорстокого поводження" (щодо використання тварин у пересувних цирках). Проект внесений до порядку денного 21 лютого 2017, проте законопроект ще не розглядався.

Читайте також: Жорстокість заради розваги: чому українці протестують проти тварин у цирках

Теги: LifeStyle Курйози світ тварин
Джерело: 24 канал
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