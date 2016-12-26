Реакція українців – не жорстокість і радість від смертей, а наслідки ран, – Найєм

Нардеп Мустафа Найєм заявив, що не поділяє радості українців від катастрофи російського Ту-154.

Про це вні написав у своєму Facebook.

"Не поділяю радості від трагедії, але ще більше не розумію обурення реакцією наших співгромадян. За два роки жертвами війни на Сході стали більше 30 (!) тисяч чоловік. Третина з них – загиблі. Решта – отримали поранення і нам невідомо, скільки з них може продовжувати повноцінне життя. І за весь цей час Україна не чула ні жалю, ні солідарності ні від російських чиновників, ні від тієї частини російського суспільства, яке цих чиновників вибирає і підтримує. Ні офіційно, ні неофіційно", – нагадав Найєм.

За словами політика, така реакція українського суспільства на трагедію у Чорному морі є наслідком "ран, втрат і каліцтв", які завдала війна на Донбасі. Тож Росія не повинна вимагати співчуття в українців.

"Вимагати солідарності в такій ситуації ще більш цинічно, ніж радіти будь-чиїм смерті. Я розумію біль сімей загиблих і дуже сподіваюся, що у росіян вистачить сил і мужності не тільки скаржитися на бездушність українців, а й вимагати відповіді від керівництва міністерства оборони РФ, чия недбалість, ідіотизм і некомпетентність привели до трагедії. Це був би куди більш сміливий крок, ніж голосно вимагати співчуття від сусідньої країни, громадяни якої щодня гинуть від російської зброї", – підкреслив він.

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Нагадаємо, вранці 25 грудня у Чорне море впав російський літак Ту-154, який направлявся у Сирію. На борту якого перебували 92 людини.



Міноборони Росії підбило перші підсумки рятувально-пошукової операції в акваторії Чорного моря.