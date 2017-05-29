Реальні втрати бойовиків на Донбасі: лікар з Єнакієвого назвав вражаючу цифру

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З початку бойових дій на Донбасі серед бойовиків "ДНР" та "ЛНР" загинули понад 20 тисяч осіб. Так, бойовики приховують реальну кількість своїх втрат.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив відомий лікар з Єнакієвого Олександр Чернов.
Він помітив, що екс-ватажки терористів "ДНР" Олександр Ходаковський та Ігор Гіркін (Стрєлков) сперечаються у соцмережах щодо втрат бойовиків на Донбасі. Так, Ходаковський запевняє, що втрати батальйону терористів "Восток" під час штурму аеропорту в Донецьку становили 500 бойовиків.
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Це з травня 2014 року на 1000-рильний батальйон (середня чисельність "Востока" – він завжди був "укрупненим"!). Множимо це число мінімум на 40 (40000 – мінімальна "середня" кількість "ополчення" ОРДЛО) – отримуємо реальні (!) втрати орків за 3 роки! Мінімум 20 000+ особин!,
– мовиться у повідомленні Чернова.
Лікар зазначив, що це повністю стикується з даними недомера окупованого Шахтарська Швидкого, згідно з якими, тільки бойовиків-шахтарців за період травень-липень 2014 року загинуло більше 180 осіб.
"Або з даними сєпарЗМІ "ЛеНеРе", згідно з якими, тільки з Луганська за липень-вересень 2014 року здохли 500-800 на 95% + орки та інші з ними, закопані в одному котловані з "пам'ятним хрестом"! При цьому, на сьогодні упізнано лише 107!", – зазначив Чернов.